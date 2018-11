Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter, parla a 7 Gold dell’arrivo di Marotta in nerazzurro, svelando anche un retroscena di mercato: “Marotta? Mi piace. Lo conosco, l'ho conosciuto anche quando ero dirigente; abbiamo avuto anche delle trattative difficilissime. Ma è uno che sa di calcio e sa gestire bene. Mancini? A me è sempre piaciuto, quando ero dirigente dell'Inter ho cercato più di una volta di portarlo in nerazzurro. C'è stato un momento in cui sono andato molto vicino al suo acquisto, ma non ci sono riuscito”.