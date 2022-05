Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, la leggenda dell'Inter, Sandro Mazzola, ha parlato di un retroscena di mercato che lo aveva visto protagonista tanti anni fa.



"La Juventus mandò una macchina a prendermi e mi proposero di andare a giocare da loro, io dissi che ci avrei dovuto pensare. Mi chiesero di non dire niente e tornato a casa non parlavo, non mangiavo e non facevo nulla. Mia mamma mi disse 'Cos’è successo?'. Io gli rivelo la proposta che ebbi e mi disse: 'Se vai da quelli lì, tuo papà si rivolta nella tomba".