. Nell'estate del 2019 i due attaccanti erano stati coinvolti nella trattativa per un possibile scambio tra Juventus e il Manchester United, ma l'argentino non era convinto di trasferirsi in Premier League e così il belga andò all'Inter per 74 milioni di euro. Due anni dopo i nerazzurri lo hanno ceduto per 113 milioni di euro al Chelsea, dove ora è un pesce fuor d'acqua.con cui è in scadenza di contratto a giugno e si svincolerà a parametro zero. In questa stagione La Joya ha segnato 13 gol in 30 presenze 2019 minuti giocati contro le 12 reti in 35 presenze e 2272 minuti giocati da Lukaku. I due hanno la stessa età (classe 1993): potendo scegliere soltanto uno dei due, voi