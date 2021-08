Enrico Mentana, giornalista e tifoso dell'Inter, facente parte del gruppo Interspac, dice la sua sul momento dei nerazzurri con un post su Facebook: "Ho già detto come la penso sulla situazione dell'Inter, sull'azionariato popolare (di cui a settembre vedrete il progetto definito) e sulla debolezza societaria che ha portato all'addio di Conte e alla vendita di Hakimi e Lukaku. Detto questo però non mi unisco certo al corteo funebre (spesso interessato) di chi profetizza una stagione grama, anzi. Ai corsi e ricorsi credo fino a un certo punto, ma ricordo bene l'estate di dodici anni fa, quando Zlatan Ibrahimovic chiese e ottenne di lasciare l'Inter per andare al Barcellona. Sembrava una tragedia, e invece grazie a quella cessione arrivarono un campione come Eto'o e una cinquantina di milioni, l'equivalente di quanto costarono ai nerazzurri tre acquisti "discreti": Milito, Thiago Motta eSneijder. Neanche dico come fini quella stagione (per questa mi accontenterei di qualcosa in meno...)".