L'Inter si muoverà presto sul mercato in entrata per prgrammare la prossima stagione. Per ora testa all'Europa League, ma con una strategia già definita e tanti obiettivi che hanno in comune la provenienza: la Premier League ben conosciuta sia dagli uomini mercato, sia da Antonio Conte. Secondo la Gazzetta dello Sport sono infatti vive le piste che portano a Smalling (rientrato dalla Roma al Manchester United), Kanté ed Emerson Palmieri (Chelsea) e Tanguy Ndombele (Tottenham).