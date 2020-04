Il calciomercato dell'Inter passa dalla Premier League. Lukaku ed Eriksen sono stati i grandi colpi, Young e Moses le occasioni prese al volo a gennaio. Alexis Sanchez tornerà al Manchester United, il Newcastle non riscatterà Lazaro, Mourinho pensa a Godin per il Tottenham e il Manchester City di Guardiola incassa un no dai nerazzurri per Bastoni.



Marotta e Ausilio si sono messi sulle tracce di Giroud e Vertonghen, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Chelsea e Tottenham.

Conte gradirebbe un terzino sinistro tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri: i dirigenti nerazzurri torneranno alla carica soprattutto per lo spagnolo ex Fiorentina, anche perché il Chelsea è interessato a Chilwell (Leicester), Tagliafico (Ajax) ed Alex Telles (Porto).

Sempre secondo Tuttosport, per il dopo Lautaro si fanno i nomi di Aubameyang (Arsenal) e Martial (Manchester United).