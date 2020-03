Facundo, attaccante di proprietà dell', in prestito al Saint Truiden, ha parlato del suo futuro ai microfoni di TyC Sports: "Il passaggio dal Boca all'Inter? Al Boca stavo andando molto bene, anche se ero una riserva e il titolare era Marcelo Torres. Poi è arrivata l'offerta dell'Inter: non ci potevo credere, è il sogno di ogni ragazzo giocare in un grande club europeo. È stato molto difficile dire di no. Se l'avessi rifiutato, non me lo sarei mai perdonato. Il club lo ha capito e non ha avuto problemi, non ha messo ostacoli".- "È reale. Ero molto vicino, ma non è andato a buon fine perché i club non hanno raggiunto l'accordo"."Si sono comportati entrambi molto bene da quando sono arrivato all'Inter. Ho condiviso concentrazione e allenamento. E sono anche stato in panchina quando Mauro è tornato a giocare. Mi davano molti consigli ogni giorno e mi aiutavano a capire aspetti non banali. E per quanto riguarda il calcio, ho colto l'occasione per guardare i loro movimenti, dato che sono molto timido e temevo a chiedere consigli"."Mi piacerebbe tornare all'Inter a giugno, ma rispetterò la loro decisione. E se vorranno che faccia ancora esperienza, ben venga. Se mi piacerebbe tornare al Boca in futuro? Ho dovuto giocare due volte nella Bombonera, è stato qualcosa di incredibile. Dico sempre che vorrei tornare e realizzare il sogno di giocare nella Bombonera".