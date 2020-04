"Io parlo soltanto da tifoso, non sta a me prendere certe decisioni". Massimo Moratti fa il pompiere, dopo aver acceso l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter facendo aleggiare il nome di Leo Messi. "L’Inter proverà a prenderlo, la società è pronta a fare tutti gli sforzi possibili", ha detto in un intervento a “Radio anch’io lo sport”. Al riguardo, i bookmakers sono in guardia da settimane, anche perché il rapporto del fuoriclasse con l’attuale management del Barcellona non sembra più idilliaco. Gli analisti, riporta Agipronews, hanno reagito al volo all’intensificarsi delle voci, mettendo l’Inter sullo stesso piano di Psg e Manchester City, a quota 10, davanti a Liverpool (15) Juventus (20) e Bayern (25).