Il Corriere della Sera affronta il capitolo Messi e spiega come dalla dirigenza dell'Inter non filtri nulla in merito alla possibilità di portare l'argentino a Milano.



“Dalle nostre parti sognano invece i tifosi dell’Inter dopo l’acquisto della casa di papà Messi a due passi dalla sede nerazzurra e l’immagine di Leo proiettata sul Duomo nel video di Suning. In questo momento, però, solo un’operazione della famiglia Zhang, avallata dalla Cina, e sganciata da budget e programmi di mercato, potrebbe propiziare l’arrivo del fuoriclasse 33enne. Dal club nerazzurro non arrivano infatti segnali che lascino presagire investimenti monstre: nel vertice di Villa Bellini è emersa una linea di mercato volta alla prudenza. Josep Minghella, ex agente della Pulce, ha commentato: «In Italia si pagano meno tasse rispetto ad altri posti, ecco perché Messi ha già una squadra: l’Inter». Ottimismo, ribadiamo, che non trova per ora riscontro fra i dirigenti milanesi”.