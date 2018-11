L'Inter ha una sola strada se vuole continuare a lottare per i vertici. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come per i nerazzurri sia fondamentale tenere alta la tensione. E a tal proposito gioca un ruolo fondamentale Luciano Spalletti.“Beppe Bergomi stia tranquillo, la polemica per Luciano Spalletti è fisiologica: non era la prima, non sarà l’ultima. Mica solo perché è toscano, mica solo per carattere. Spalletti studia e risponde, poco lascia all’immaginazione e all’estemporaneità. È strategico, gioca sempre in contropiede, come fosse un 4-2-3-1 con le parole. Non siamo ai livelli inarrivabili di Mourinho – tanto per continuare a giocare con il parallelo di cui sopra – che aveva intorno a sé uomini dedicati alla comunicazione, ma anche Luciano si affida e chiede consigli.Il motivo è uno, il risultato è sempre lo stesso.Se una chance ce l’ha, questa squadra, di correre dietro alla Juventus, è evitare il più possibile i cali di tensione. Questo è il punto di partenza.o una prestazione negativa: il Luciano polemico diventa un incassatore, perfetto stopper a fronte di critiche prevedibili nei confronti dei suoi giocatori”.