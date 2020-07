e per questo motivo, a margine della sfida contro il Brescia, il tecnico salentino aveva polemizzato parlando di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, riconosciuto in un modo o nell'altro - nella visione di Conte - a seconda dalla voglia di creare o meno polemica attorno alla sua squadra. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport analizza la questione e offre il proprio punto di vista sul lavoro portato avanti dall'ex ct.L’indicatore più semplice, le vittorie. È il più visibile: Inter fuori dalla Champions ai gironi ed eliminata in Coppa Italia? Ma allora cosa ha portato di più Conte? Basta scavare., non possono essere l’unico. Sono un punto d’arrivo, certo, però non aiutano a valutare un percorso in essere.. Ma se è vero che un campionato è difficilmente paragonabile con un altro, allora forse è più logico apprezzare un altro numero.: i bianconeri avevano in classifica il 50% in più dei punti nerazzurri, un’enormità, come giocare un altro torneo.: vuol dire aver ridotto di due terzi il gap. Non basta, non è tutto, perché all’Inter si può rimproverare di non vestire oggi i panni della Lazio. Ma disconoscere il passo in avanti è un po’ come chiudere gli occhi”.