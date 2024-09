Inter-Milan: 10 statistiche e curiosità da conoscere su un derby decisivo per il futuro

4 - MILAN, PARTENZA AD HANDICAP. SOLO ALLEGRI....

Il Milan ha conquistato al massimo cinque punti nelle prime quattro gare giocate in Serie A per la prima volta dal 2018/19 (1V, 2N, 1P anche in quel caso) e l’ultima volta che non ha superato la soglia dei cinque punti dopo le prime cinque partite stagionali di un singolo campionato risale al 2013/14 (1V, 2N, 2P in quel caso, con Massimiliano Allegri in panchina).