Per la terza volta in stagione sarà Inter-Milan. Per i bookmaker, dopo la facile vittoria in Supercoppa Italiana, un altro «1» a San Siro è offerto a 1,97 su Planetwin365, quota che sale a 2 per William Hill, mentre un successo rossonero, che manca 4 turni, vale tra 3,80 e 3,87 volte la posta con il pari offerto tra 3,40 e 3,50.



Il derby di Milano sarà anche una riedizione della finale mondiale, con due dei protagonisti come Lautaro Martinez e Olivier Giroud a guidare i rispettivi attacchi. Una sfida nella sfida con un gol dell'argentino, in rete sei volte nelle ultime sette partite giocate, che si trova a 2,69, mentre il sigillo del francese, in gol contro il Sassuolo, vale tra 3,60. Tra chi vuole togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa, dopo le polemiche post Supercoppa Italiana, c'è anche Hakan Calhanoglu; il gol del turco, ex dal dente avvelenato, vale 4,75 volte la posta.