Il tempo e il campo sono gli unici giudici per gli affari di mercato.. Tutti ricordano la scorsa estate e il lungo inseguimento del, che aveva individuato nel portoghese il nome giusto per far dimenticare. I rossoneri hanno aspettato Sanches, tanto, a tal punto da perdere anche la possibilità di lavorare all'arrivo di. Un'attesa rivelatasi poi vana, perché il classe '97 ha scelto sì di lasciare il Lille ma per trasferirsi al PSG, che metteva sul piatto unrispetto a quello proposto dal Diavolo. Ma non garantiva la stessa centralità nel progetto, fatto che le scelte di Christophe Galtier hanno confermato senza appello:, complice anche qualche piccolo infortunio ma anche, e soprattutto, la feroce concorrenza e gerarchie che pongono Sanches nel gruppo degli 'altri', lontani da Mbappé e compagni.- Non è lo scenario che si aspettava e dopo qualche mese la situazione comincia a pesare. Al punto da emergere dopo la partita con il Montpellier: "Torno da un infortunio, so che è un po’ complicato e un po’ frustrante perché è difficile giocare bene quando torni da un infortunio. Ma mi sento bene, ho solo di giocare ancora un po'. L'allenatore sceglie la formazione.. Ma rispetto la decisione del mister e io sono qui per dare il massimo". Sanches non è felice e nelle sue parole si è letto anche uno spiraglio per un addio, cercare spazio altrove potrebbe essere una soluzione da non scartare.- E questo spalanca le porte a un clamoroso scenario:. Niente più che una suggestione, ma dal punto di vista tecnico l'occasione farebbe più che comodo a un Diavolo che in queste ore ragiona sulla possibilità di abbandonare il 4-2-3-1 che lo ha portato alla conquista del 19° scudetto per tentare la via del 4-3-3., che ben si sposerebbero con quelle di un regista come Bennacer e di un tuttofare come Tonali, e dal punto di vista economico il PSGper non svalutare eccessivamente l'investimento da 15 milioni fatto la scorsa estate. Ipotesi, scenari, il tempo e il campo diranno se potranno diventare qualcosa di più. Per il momento restano i rimpianti e una certezza: la scelta PSG al momento non ha pagato, ora Renato Sanches si interroga sul futuro.