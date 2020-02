Domenica 9 febbraio, in occasione della giornata di Serie A che vedrà scendere in campo Inter e Milan per il 172esimo derby di Milano, si terrà uno speciale “FACE TO FACE” a colpi di PADEL tra le due squadre. Dalle ore 11.00 alle 14.00, presso la POWERADE ARENA di via Anna Maria Ortese, tanti campioni di INTER e MILAN, autentiche bandiere in rappresentanza di quei colori che hanno indossato e onorato sul campo, si sfideranno in una sorta di pre-derby nei campi di Padel sotto le torri di City Life.

Il calcio e il talento incontrano il Padel: 16 coppie (32 giocatori in tutto) daranno vita ad un torneo innovativo e unico nel suo genere all’insegna della competizione, del rispetto e, perché no, dello sfottò.



In Spagna è già un rito consolidato che prima dei big match le vecchie glorie dei rispettivi club si sfidino a suon di «padellate». Questa bellissima usanza, grazie alla DEMA4, è approdata anche in Italia da qualche anno. Il primo incontro di questo tipo si è tenuto il 18 novembre 2018 proprio in occasione di un derby di Milano, che ha visto la coppia Albertini-Brocchi prevalere sui cugini Toldo-Berti. Chissà che non sia nata una tradizione.

Oltre alla bandiere delle due squadre, al torneo parteciperanno anche numerosi vip e grandi sportivi di altre discipline che, a seconda della loro fede calcistica, sono stati arruolati in una delle due squadre.



Il torneo avrà inizio alle ore 11 e la finale è prevista per le ore 13.30. Dopo le premiazioni previste alle 14, come in ogni vero big match dove agonismo ma soprattutto rispetto per l’avversario sono le fondamenta, ci sarà un terzo tempo offerto dai partner Peroni e Peck dove le due squadre potranno “appianare le loro divergenze”.