Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, parla di Christian Eriksen, trequartista dell'Inter, e Simon Kjaer, difensore del Milan, dopo le prestazioni dei due con la nazionale: "È una cosa enorme. Finiamo la partita e speriamo che arrivino alle 100 presenze, ma è chiaro che quando giochi 100 partite internazionali ti innalzi completamente tra i più grandi giocatori della nazionale di tutti i tempi" le sue parole a bt.



SUI DUE - "Quello che hanno in comune è che amano giocare e amano il momento della competizione. E sono ansiosi di diventare più forti. Sono con i piedi per terra e ottimi esempi per i giovani ragazzi. Sono entrambi delle superstar del calcio europeo e allo stesso tempo completamente con i piedi per terra: pensano al meglio per la squadra. Rappresentano in pieno quello che siamo noi in Danimarca".



ERIKSEN - "Sembra che Christian abbia un approccio leggermente più giocoso. Ha una storia d'amore con il pallone e quando ci stiamo allenando arriva sempre uno in mano e continua a distinguersi in tutto l'allenamento. La storia d'amore con il pallone è ancora presente e vederla mi rende felice".