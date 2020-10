Albrizio-Conte e Longo-Pioli hanno giocato il derby Inter-Milan a Fifa 21. Una gara che può spostare gli equilibri di una stagione intera e l'umore di due tifoserie da sempre incredibilmente esigenti e mai sazie di successi. Ibrahimovic ce la fa ed è decisivo, Lautaro non sbaglia, ma a decidere la partita sono due clamorosi errori e un gol da applausi di un insospettabile della vigilia.



Chi ha trionfato al triplice fischio? Ma soprattutto peggio l'errore di Lukaku o quello di Calhanoglu? Entrambi da non far vedere ai bambini. Ecco com'è finita.



.

.

.

.

.

.

.

.Tropical Love by Nadro & Timmy Commerford https://soundcloud.com/lacunarecs

Music released by Lacuna https://youtu.be/9LYY1X8tAYI

Free Download / Stream: https://bit.ly/tropical-love

Music promoted by Audio Library https: https://youtu.be/d39uyInnXa0