Di nuovo contro. Inter e Milan si ritrovano domenica sera a San Siro 18 giorni dopo la sfida di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri 3-0. Una partita che ha acuito la crisi del Milan incapace di reagire nelle due sfide successive, dove sono arrivate altrettante sconfitte con ben 9 reti al passivo. Gli uomini di Inzaghi, freschi di sorpasso in classifica, sono avanti a quota 2 su William Hill contro il 3,80 del successo dei campioni d'Italia. Nel mezzo il pareggio fissato a 3,40. Pioli per tornare al successo si affida a Olivier Giroud, decisivo negli ultimi due derby vinti in Serie A: una rete del francese si gioca a 3,60, stessa quota del gol dell'ex di Hakan Calhanoglu. Continua ad aumentare il vantaggio sul secondo posto il Napoli, ora a + 13 sull'Inter, ospite dello Spezia per centrare il quinto successo consecutivo su un campo dove ha vinto i due precedenti in Serie A. Per i bookie domenica alle ore 12.30 è favorito il tris partenopeo, a 1,33, sale a 5 il pareggio, mentre vale 9 volte la posta il segno «1». Occhi puntati su Victor Osimhen, a segno da quattro gare consecutive: il timbro del capocannoniere del campionato è fissato a 1,80, quota che si raddoppia, a 3,60, in caso sia lui ad aprire le marcature come contro la Roma.

Proprio i giallorossi cercano il riscatto dopo le ultime due sconfitte contro Napoli in campionato e Cremonese in Coppa Italia. L'occasione giusta per la formazione di Mourinho arriva contro un Empoli battuto negli ultimi sei scontri diretti. Roma avanti per la settima vittoria consecutiva, a 1,47, contro il 7 dei toscani ancora imbattuti nel 2023. Proposto invece a 4,20 il pareggio che all'Olimpico manca da oltre otto anni. Dopo aver interrotto in casa del Milan un digiuno che durava da ben otto match, il Sassuolo vuole tornare a gioire davanti ai propri tifosi, ma i neroverdi, offerti a 3,60, partono sfavoriti contro l'Atalanta, vista vincente a 1,95, che sempre a San Siro, però in Coppa Italia contro l'Inter, ha conosciuto la prima sconfitta dell'anno solare. Sale invece a 3,70 il segno «X». Occhio all'Over 2.5, uscito in 11 degli ultimi 12 precedenti e fissato a 1,57. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la Lazio fa visita a un Verona in crescita che crede alla rimonta salvezza. Avanti gli uomini di Sarri, a 2, sul successo gialloblù – come nell'ultimo precedente al Bentegodi - dato a 3,75. Fissato invece a 3,40 il pari. Dopo l'impresa in Coppa Italia dell'Olimpico, la Cremonese (2,60) cerca il primo successo anche in Serie A in una sfida delicata contro il Lecce (2,80), mentre la Fiorentina (1,83), senza vittoria da tre turni, vuole ripartire al "Franchi" contro il Bologna (4,50), reduce invece da 7 punti nelle ultime tre uscite. Quota da riscatto dopo la coppa per il Torino (2,30) contro l'Udinese (3,30), mentre il Monza (1,80), sulle ali dell'entusiasmo del colpo all'Allianz Stadium, può allungare la striscia positiva contro la Sampdoria a disperata caccia di punti salvezza (4,75). Chiuderà il programma della 21^ giornata di Serie A il posticipo di martedì tra Salernitana (6) e Juventus (1,55).