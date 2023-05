inalmente scopriremocontro, chiaramente fe in un periodo molto positivo di forma, oreduce dalla cocente sconfitta di La Spezia e bisognoso di un'impresa per ribaltare la contesa.in campionato per i rossoneri,serve una vittoria con almeno due gol di scarto per andare ai supplementari, con tre per passare. Sarà la serata della delusione senza più speranze o una serata leggendaria nella storia del Diavolo,uori a lungo dopo l'infortunio di martedì, ma il tecnico parmigiano, finito sulla graticola dopo il ko al Picco,che oggi si è allenato in gruppo tranne che per la partitella finale e, anche se la decisione finale verrà presa dopo l'allenamento pomeridiano di lunedì. Per il resto la formazione è praticamente fatta: Maignan tra i pali, Calabria e Theo come terzini,mentre a centrocampo dovrebbe recuperare Krunic, mentre davanti giocheranno Saelemaekers e Diaz, con Giroud punta centrale.- In casa Inter filtra, uscito a fine primo tempo del match col Sassuolo per un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra: la decisione finale sulla convocazione del Tucu verrà presa nella giornata di lunedì. Per l'undici titolare non dovrebbero esserci grosse sorprese in relazione alla formazione scesa dal 1' in campo nell'andata, anche se non è da escludere qualche mossa a sorpresaOnana; Darmian, Bastoni, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko/Lukaku.Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.