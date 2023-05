Con una nota ufficiale,- "Una richiesta senza precedenti nella storia recente del Club, che ha coinvolto inizialmente gli abbonati per la conferma del posto di campionato. Come da consuetudine e come promosso nella campagna abbonamenti,un privilegio studiato dal Club per consentire al pubblico più fedele di far realizzare un sogno nerazzurro: portare i propri familiari o gli amici interisti ad un evento unico. Precedenza agli abbonati da almeno 4 stagioni, successivamente gli altri e infine i Soci Inter Club per le ultime disponibilità., ma si è cercato di trovare quanto meno un metodo meritocratico per assegnare la priorità di acquisto - si legge -.".- Il Club ricorda chee sconsiglia pertanto di affidarsi a siti di, annunci tra privati e siti di compravendita in quanto non garantiscono la validità dei tagliandi offerti. I biglietti elettronici, in quanto tali, sono di facile duplicazione ed è probabile subire. Ildell’utilizzatore dei biglietti, acquistati dopo la fase di conferma posto, è stato deciso proprio per contrastare eventuali fenomeni speculativi. I controlli ai Gate di ingresso, inoltre, saranno particolarmente accurati il giorno partita. FC Internazionale Milano, pur consapevole che la stragrande maggioranza dei propri tifosi ha acquistato i biglietti per poter assistere all’evento dell’anno, non è rimasta indifferente alla presenza di alcuniLa rivendita, quando riscontrata, rappresenta una violazione dei termini e condizioni di acquisto. I biglietti proposti sui siti di annunci e compravendita tra privati saranno annullati e rimborsati. Inoltre, se appurata la rivendita da parte di un abbonato, sarà sospesa la possibilità di rinnovare il proprio posto per la stagione 23-24 oppure il tesseramento Inter Club, a seconda dei casi. Per le eventuali disponibilità residue di biglietti, anche in ragione dell’annullamento nei prossimi giorni di alcuni tagliandi, sarà possibile iscriversi all’alert “Avvisami quando in vendita” nella pagina inter.it/tickets".