Ci siamo, manca pochissimo al derby di Milano: Inter–Milan in campo alle 20.45. Conte sceglie Sanchez in coppia con Lukaku, a sorpresa parte fuori Eriksen. In difesa gioca Godin, in panchina D’Ambrosio. In porta c’è Padelli. Nel Milan recupera Ibrahimovic, gioca Rebic e non Leao. Conti e Kjaer hanno vinto il ballottaggio in difesa con Calabria e Musacchio. Di seguito, le formazioni ufficiali.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER – Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku.



MILAN – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.