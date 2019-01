Derby di mercato tra Inter e Milan per Sergej Milinkovic-Savic in vista della prossima stagione secondo Tuttosport. Intanto Kezman, agente del centrocampista serbo, ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Al 100% non andrà via a gennaio, la Lazio ha bisogno di lui e lui ha bisogno della Lazio. La scorsa estate sono successe molte cose, alla fine Sergej ha deciso di rimanere nella Lazio, di aiutare il club a raggiungere la Champions League. Lotito e Tare lo hanno fatto esplodere e il ragazzo, sul fatto di restare, non ci ha pensato per più di pochi minuti. Ha deciso di rimanere e di rifiutare tutte le offerte ricevute dai grandi club europei".



"Certe critiche provengono da un piccolo gruppo e il 90% dei fans della Lazio è innamorato di Sergej. E’ nella Lazio da quasi 4 anni, ogni giorno dà il meglio per la maglia biancoceleste. Ma nella vita, a volte, si passano brutti periodi ed è in questi periodi brutti e difficili che tutti i giocatori meritano e hanno bisogno di protezione da parte del club, dell’allenatore, dei tifosi. Inzaghi e la società hanno fatto di tutto per proteggerlo, aiutandolo a raggiungere nuovamente la forma migliore. Sergej è ancora molto giovane, ha margini per migliorare come persona e giocatore".