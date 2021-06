Hakan Calhanoglu, trequartista dell'Inter, ha lasciato il Milan a parametro zero per firmare coi nerazzurri. Gianmarco Tognazzi, noto attore e tifoso rossonero, dice la sua a Sky Sport: "Va sostituito il turco di cui non ricordo il nome, io mi ricordo solo il nome delle persone che si comportano in maniera corretta. Il problema non è perdere un giocatore, ma nella scelta di andare via non deve mancare di rispetto dei tifosi e della squadra che ti ha tenuto anche quando non hai reso come tutti si aspettavano"