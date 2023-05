C’è una persona che al fischio finale di Inter-Milan, semifinale di Champions League, vinta dai nerazzurri, ha esultato più di Lautaro Martinez, più di Simone Inzaghi, Beppe Marotta e Javier Zanetti. A parecchi chilometri di distanza infatti ha avuto modo di gioire anche uno scommettitore che ha avuto un’intuizione fenomenale ed è passato all’incasso.



SCOMMESSA - Questi ha capito lo svolgimento della partita in anticipo e, aspettandosi una battaglia feroce in campo, ha scommesso che ognuno dei 20 calciatori di movimento titolari avrebbe commesso almeno un fallo nel corso del match. I falli totali fischiati dall'arbitro francese Turpin sono stati alla fine 37 (15 per l'Inter e 22 per il Milan), equamente distribuiti per tutti e 20 i giocatori, nessuno escluso. Il risultato? Scommessa presa, con una quota astronomica: 157 volte la posta piazzata dallo scommettitore, che nella circostanza è stata di 6 sterline (ovvero 6,90 euro). Da 6 sterline a ben 943, ovvero 1084,91 al cambio in euro. Una serata da leoni.