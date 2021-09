Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Diego Milito, ha espresso la propria opinione su Lautaro Martinez.



«È cresciuto tanto, non abbastanza. Ha ancora enormi margini perché la sua forza è nella testa: ha idee chiare, ascolta, vuole imparare. Prima si arrabbiava troppo in campo, ora è migliorato anche in questo grazie a una mentalità da top player. Ha preso la strada giusta ormai. E se prima la scena era tutta per Lukaku, ora è Lautaro il centro dell’attacco: un bene per lui».