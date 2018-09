Pronti via, la Fiorentina aveva immediatamente messo alle corde l'Inter, rannicchiata nella propria porzione di campo a rincorrere gli avversari viola che si inserivano da ogni parte. Il palo di Mirallas ha rischiato di compromettere il martedì sera, ma proprio quell'episodio ha suscitato la reazione degli uomini guidati da Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter ha cominciato da Inter, immersa nei suoi pensieri, e la Fiorentina giovane e bella ne ha approfittato. Il principio di partita è stato segnato da uno spiccato possesso palla dei viola e da Mirallas freccia alata sulla sinistra. Proprio lui, il belga-spagnolo ex Everton, ha colpito un palo e la cosa ha funzionato da sveglia per i nerazzurri, che a quel punto hanno compreso come ci fosse poco da fidarsi e da scherzare. L’Inter si è scossa e consapevole della sua forza l’ha fatta valere. In questa fase è emersa la fisicità interista, il cumulo di muscoli e di forza assemblata da Spalletti”.