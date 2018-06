L'esordio con la maglia del Brasile non è stato dei migliori: 1-1 contro la Svizzera e un po' di colpa sulla rete del pareggio di Zuber, staccatosi proprio dalla marcatura di Miranda anche grazie ad una spinta non ravvisata dall'arbitro. Queste le pagelle che Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Corriere della Sera hanno riservato al difensore nerazzurro.

GdS 5,5: “Una spintarella di Zuber lo manda a spasso sul pareggio svizzero”.



CdS 5,5: “Seferovic non lo impegna, fregato da Zuber che un po’ si aiuta. Cerca il gol nel finale”.

CorSera 6: “Sull’1-1 l spintarella di Zuber lo mette fuori causa”.