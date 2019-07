Joao Miranda in uscita dall'Inter. E, come scrive il Corriere dello Sport, può finire in Cina. Il centrale brasiliano, fresco vincitore della Coppa America con la Seleçao, è in trattativa con il Jiangsu Suning, altro club di proprietà della famiglia Zhang: al momento manca l'accordo per l'ingaggio, ma la Cina è al momento la pista più calda per l'ex Atletico Madrid.