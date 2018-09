Buone notizie per Spalletti, che recupera Miranda per l'anticipo di campionato sabato sera a San Siro contro il Cagliari. Il difensore brasiliano, tenuto fuori precauzionalmente contro la Fiorentina per un'infiammazione alla caviglia sinistra, oggi si è allenato con i compagni e potrebbe essere scelto per far riposare Skriniar in vista della trasferta di Eindhoven in Champions League mercoledì prossimo. Quando dovrebbe tornare a disposizione pure Vrsaljko, out per un'infiammazione al ginocchio: il terzino croato si è allenato a parte anche oggi, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Invece contro i sardi Spalletti dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con le novità Gagliardini (per Vecino) e Politano o Keita al posto di Candreva.