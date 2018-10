Il suo contratto con l'Inter è in scadenza a giugno, i contatti per rinnovarlo vanno avanti da mesi, ma la fumata bianca ancora non c'è stata. Il futuro di Joao Miranda resta in bilico, tra i nerazzurri, il tentativo del Porto e l'idea di un ritorno in Brasile.



'SAN PAOLO PRIMA SCELTA' - Dopo la partita vinta ieri contro il Psv, il difensore ha parlato a Esporte Interativo della possibilità di tornare nel suo Paese: "Qualche volta seguo il campionato brasiliano, sono molto felice che il San Paolo stia lottando per il titolo perché ho molti amici lì. Spero che possano vincere, stanno lavorando duramente. Se dovessi tornare in Brasile, il San Paolo sarà sempre la mia prima scelta".