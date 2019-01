Joao Miranda vorrebbe laciare l'Inter ma in corso Vittorio Emanuele non sono giunte offerte degne di nota. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Ausilio potrebbe presto incontrare l'entourage del calciatore.



Insomma, per gli affari in entrata l’Inter è già proiettata verso la prossima stagione, anche perché oggi se non esce nessuno, non ci saranno operazioni. Allora occhio a Miranda, che ha chiesto la cessione anche se all’Inter non sono arrivate offerte reali: possibile in settimana un incontro con l’entourage del brasiliano.