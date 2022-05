L'Inter si è mossa e si sta muovendo sul mercato con il ds Piero Ausilio che spesso e volentieri si sta muovendo, anche oltre confine, per incontrare agenti e procuratori. E la finale di Champions League è servita al ds nerazzurro per incontrare diversi agenti ed intermediari fra cui anche quello di Bosko Gvardiol, centrale mancino classe 2002 del Lipsia individuato come possibile colpo in caso di addio a Bastoni. Lo riporta Tuttosport