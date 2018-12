L'Inter guarda sempre più al futuro e se questa sera la gara dell'Olimpico contro la Roma sarà uno spartiacque importante per il proseguo del campionato, proseguono parallelamente anche le mosse degli uomini mercato nerazzurri alla ricerca di talenti pronti ad integrarsi sia in vista del mercato invernale che in vista del prossimo mercato estivo.



BACCIN IN SUDAMERICA - In questo senso ha fatto rumore l'assenza dagli spalti del Breda di Sesto San Giovanni per la gara della Primavera dell'Inter poi persa contro il Napoli di Dario Baccin, vice direttore sportivo e autentico braccio destro del ds Piero Ausilio. Secondo il Corriere dello Sport il motivo dell'assenza sta proprio in un viaggio di mercato che vedrà il vice-ds impegnato in Sud America per una settimana di incontri e aggiornamenti.



DA ALMENDRA A LINCOLN - Praticamente sfumato il volante del River Plate Exequiel Palacios, diretto al Real Madrid, l'Inter sta lavorando da tempo su altri obiettivi e profili giovani e futuribili. Il più chiacchierato è Agustin Almendra, classe 2000 e già titolare nel Boca Juniors. Insieme a lui fra gli Xeneizes c'è anche il classe '99 Gonzalo Maroni. In Brasile occhio ai fantasisti Pedrinho (classe 1998 del Corinthians) e Lincoln (classe 2000 del Flamengo) e al centrale difensivo del Palmeiras Vitao. Infine in Uruguay un occhio va dato anche a Agustin Canobbio esterno d'attacco classe 1998 del Penarol degli ex-Serie A Walter Gargano e Diego Lopez