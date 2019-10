L'Inter cerca un centrocampista sul mercato invernale. Il primo nome sulla lista di Antonio Conte è quello di Arturo Vidal, al momento considerato incedibile per gennaio dal Barcellona. Dove (non) gioca pure il croato Ivan Rakitic, che però non interesserebbe ai nerazzurri. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la pista alternativa porta a Manchester (sponda United) e può portare in serbo Nemanja Matic, già allenato da Conte al Chelsea. In vista della prossima stagione nel mirino ci sono Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) e Sandro Tonali (Brescia).