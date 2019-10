Testa e mercato: Conte vuole di più. La rimonta del Sassuolo da 1-4 a 3-4 fa arrabbiare l'allenatore dell'Inter, che non accetta cali mentali del genere. Anche se la squadra sta già correndo al massimo o quasi, come dimostrano i 21 punti su 24 raccolti nelle prime otto giornate di campionato.



MERCATO - L'obiettivo è quello di restare in scia alla Juve fino a gennaio, per poi rinforzare la rosa. Marotta dice no a Ibrahimovic ("Quando tornerà Sanchez, il reparto offensivo resterà invariato"), ma aggiunge: "Da parte nostra è obbligatorio essere vigili e vedere quali opportunità potrà offrire il mercato". Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per il centrocampo l'Inter segue con attenzione il serbo Matic del Manchester United (già allenato da Conte al Chelsea) e il croato Rakitic del Barcellona, col quale recentemente ci sono stati nuovi abboccamenti.