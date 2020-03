Questione di feeling. All'Inter tra Antonio Conte e Christian Eriksen non è ancora scattata la scintilla. Arrivato 41 giorni fa dal Tottenham, il centrocampista danese non è ancora riuscito a guadagnarsi un posto da titolare. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'allenatore chiedeva giocatori pronti sul mercato di gennaio e invece l'ex Ajax è ancora un corpo estraneo alla squadra e difetta di personalità come altri suoi compagni. Nel frattempo Conte pensa a un sistema di gioco diverso dal 3-5-2. La prossima occasione per svoltare c'è giovedì in Europa League a porte chiuse a San Siro, dove arrivano gli spagnoli del Getafe ed Eriksen giocherà dal primo minuto.