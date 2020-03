Giuseppe Bergomi, leggenda dell’Inter, parla a CalcioToday.it della sfida di domani sera tra i nerazzurri e i bianconeri: “Sicuramente la Juventus viene penalizzata visto che allo Stadium ha costruito il suo fortino. Spero di vedere una gara intensa, con la Juve che prende in mano la gara e i nerazzurri pronti a ripartire. Eriksen? Nel 3-5-2 di Conte non è facilmente inseribile un giocatore con le sue caratteristiche: lui ha due buoni piedi, è bravo a smarcarsi alle spalle del centrocampista, ha un buon tiro, fa gli assist, ma non ci si può aspettare intensità, recupero della palla e inserimento. Eriksen bisogna avvicinarlo alla porta, mi chiedo però se l’Inter sia in grado di stravolgere il suo schema tattico. Serve tempo per capirlo”.