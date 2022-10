A margine della sfida contro il Sassuolo, il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato ai microfoni di Dazn.



“Possiamo dire che già contro il Barcellona abbiamo dimostrato di aver girato pagina. Non siamo ancora perfetti ma lavoriamo tanto e anche oggi siamo stati ripagati per aver lottato fino alla fine. Dopo il pareggio è stato difficile ma siamo l'Inter e abbiamo dimostrato che volevamo vincere la partita a prescindere da ciò che succede durante i 90'. Dzeko? Sono tanto felice per lui, è già il terzo anno che gioco con lui, sono felice di avergli servito l'assist perché merita di fare tanti gol”.