A margine della sfida contro lo Spezia, il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Dazn.



“Sappiamo cosa non abbiamo fatto bene in trasferta nelle ultime gare ma questa sarà una sfida per dimostrare che possiamo fare bene anche fuori casa, anche prima della partita di Champions contro il Porto”.