Luka Modric e l'Inter, una storia che non è ancora finita. Come riporta fcinternews.it, il croato ha detto no, per il momento, alla proposta di rinnovo di contratto, in scadenza nel 2020: non è soddisfatto con Lopetegui e, senza prolungamento, Florentino si siederebbe a un tavolo a parlare con gli eventuali club interessati. I nerazzurri ci sono, e con un Marotta in più in dirigenza la strada sarebbe meno complicato. L'ex direttore generale della Juve ha ottimi rapporti con il Real Madrid.