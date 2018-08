Secondo quanto riferito da As il Real Madrid sarebbe sconcertato dalla situazione venutasi a creare per il futuro di Luka Modric. Tante le voci sul centrocampista croato e l'Inter, che proseguono nonostante il presidente Perez ieri abbia dichiarato che per meno di 750 milioni (la clausola rescissoria) il giocatore non si muove.