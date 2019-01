Secondo Sportitalia, Luka Modric sta spingendo per passare all'Inter da giugno. "Modric ha respinto tutti i tentativi di dialogo delle ultime 48 ore di Perez che vorrebbe rinegoziare il contratto del classe ’85. Oggi, e ribadiamo oggi, la situazione è questa, non ci sono cifre in grado di fargli cambiare idea. La sua volontà totale è quella di lasciare il Real (che non ha mantenuto le promesse fatte in estate) e raggiungere l’Inter, che già nei mesi scorsi lo aveva corteggiato con insistenza. Il club nerazzurro aspetta e spera con fiducia, anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2020. E Modric per ora respinge qualsiasi dialogo Real…", fa sapere Sportitalia.