: ildesideroso di una nuova avventura che lo avrebbe condotto a Milano sponda nerazzurra,in programma mercoledì sera, convocato dal tecnico Julencome testimoniato dallo stesso croato su Instagram in unaprima infatti Modric aveva deciso di. Un segnale di vicinanza forte e profondo, una testimonianza della voglia die il vacillamento di questo inizio stagione, che lo ha portato a, in Italia con la maglia nerazzurra, o comunque aIl 'diez' dovrebbeilda parte degli agenti testimonia la voglia del presidente diperché non può fare a meno del centrocampista-genio dopo gli addii di Zinedine Zidane e di Cristiano Ronaldo., che sono rimasti comunque a Madrid e continuano a lavorare, sostenendo che le cose potrebbero essere messe a posto anche tra giovedì e venerdì, motivo per il quale all'Inter non hanno comunicato@AleDigio89