La semifinale di Champions – a distanza di 13 anni dall’ultima volta – è un sogno concreto per l’Inter, vista la vittoria al Da Luz ottenuta dai nerazzurri per 2-0 nell’andata dei quarti di finale. Ma prima di concentrarsi sulla sfida europea,. Dopo le ultime 4 partite senza vittorie in Serie A – 2 sconfitte e 2 pareggi – la formazione nerazzurra deve ritrovare un successo che manca dallo scorso 5 marzo – 2-0 in casa contro il Lecce -. Un’opportunità importante per l’Inter per re-inserirsi tra le prime 4 posizioni e continuare a lottare per un posto nella prossima edizione della Champions League. Inzaghi che cambierà il uomo rispetto al match in Portogallo, con Asllani, Gagliardini, Gosens e Correa candidati ad una maglia da titolare. Monza che, dal canto suo, dopo aver pareggiato l’ultimo incontro contro l’Udinese, cerca punti per continuare la sua tranquilla corsa verso la salvezza. Sarà una grande sfida per gli uomini di Palladino che hanno già dimostrato di poter far male alle grandi del campionato – leggasi il doppio successo con la Juventus -.La partita di stasera sarà l’Inter-Monza numero 4 che si disputa in casa dei nerazzurri. La prima volta è anche – ad oggi – l’unica vittoria brianzola: 1-4 il 7 giugno 1958, inutile il gol di Benito Lorenzi. Si giocava in Coppa Italia, come tutte le partite a San Siro sino ad oggi, data la prima storica promozione in Serie A ottenuta dal Monza la scorsa stagione. Il bilancio è 2 vittorie e 1 sconfitta, quella già citata, con 6 reti segnate e 5 subite. Le altre sono il 3-0 del 31 maggio 1978 ed il 2-1 del 13 settembre 1990. Con una particolarità in quest’ultima: si giocava al Brianteo, “in trasferta”, perché il Meazza non era a disposizione.