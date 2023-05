ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Rieccoci, anche se è cambiato tutto. Allora avevo un ruolo di responsabilità, adesso sono solo uno dei milioni di tifosi nerazzurri che soffrono per la partita. Anzi, che pensano da settimane solo a questo. Ma come allora resta la bellezza di unaalla fine del ritorno. Si dice che sia stata una grande parata, ma continuo a pensare che doveva metterla dentro. Uscire quella volta è stato una grande peccato, soprattutto perché non abbiamo mai perso e oggi con lo stesso punteggio si andrebbe ai tempi supplementari. Adesso il destino ci dà l’occasione per una 'vendetta sportiva': nessuna delle due squadre se l’aspettava, forse...".perché sta diventando un simbolo: crea identificazione con i tifosi e per me è il motore della squadra. Mi piace pure l’atteggiamento di Onana: c’è voluto coraggio all’inizio per schierarlo, ma lui è davvero intrepido e, soprattutto, bravo. Poiin questo momento. Per fortuna, aggiungo. Con chi dovrebbe giocare in coppia il Toro?, e questo è sotto gli occhi di tutti, oltre a essere un bene perché ci è mancato parecchio nei momenti più delicati., ma ho apprezzato il modo in cui è riuscito a stare a galla senza annegare. È rimasto lucido, nonostante i tanti critici, e tra loro ci sono pure io. Ha dimostrato di essere bravo, dotato del carattere giusto per stare in un posto come l’Inter".