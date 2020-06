L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti continua ad essere uno dei consiglieri più ascoltati dal suo successore Steven Zhang. Ecco le sue parole a Sportmediaset, pesanti per quanto riguarda il mercato: "Tonali? In questo momento forse bisogna vedere come va Eriksen, ma altrimenti è un grande centrocampista."



SU LAUTARO - "Non puoi frenare qualcuno che ha l'idea di esprimersi anche da un’altra parte. Quello lo metterebbe in condizione di restare malvolentieri o comunque con una spinta diversa".