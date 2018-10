Queste le parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a margine dell'evento Festival dello Sport di Trento: “Un mese prima ci fu un pranzo a Barcellona tra me e il presidente del Barcellona e mi chiese di Ibrahimovic. Gli dissi che era un centravanti stupendo che ci aveva vinto degli scudetti. Mi faceva prezzi e io gli dicevo, 'devi moltiplicare per quattro e comunque non lo darei'. Quando poi venne a Milano mi desse "ho moltiplicato per tre" e poi nella tratttiva c’era Eto’o che non era male”.