Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dell'avvio di stagione dei nerazzurri: "All'inizio ho visto un segno negativo che non si capiva quanto potesse durare, invece la squadra ha reagito con carattere e gioco. Il ritorno al gol di Icardi è molto importante, è un grande finalizzatore".



SU DERBY E CHAMPIONS - "Il Milan sta girando bene, l'Inter ha mostrato anche in Champions League di essere volitiva e svolgere un buon gioco. Vedo cose interessati, immagino un bel derby".



SUI NUOVI - "A me piace Lautaro Martinez, ho l'impressione che crei spazi, ha la faccia intelligente e dà l'idea di uno che crea problemi agli avversari. Mi piace anche Asamoah, ha grande esperienza e ci può dare una grossa mano".