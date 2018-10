Massimo Moratti torna a parlare della candidatura alla presidenza Figc sponsorizzata dal presidente della Juventus Andrea Agnelli: "Il rapporto tra me e Agnelli è sempre stato molto civile e affettuoso perché lo conosco da quando era ragazzo, non ci sono mai stati sentimenti cattivi - ha detto a RMC Sport - Marotta all'Inter? Non decido io, ma stimo molto Marotta. E' stato bravo prima e dopo l'esperienza alla Juve, è una persona equilibrata che sa fare bene il proprio mestiere, lo apprezzerei tantissimo all'Inter".



INTER - "Dopo le prime gare certamente ero deluso e avevo paura che il campionato potesse non essere all'altezza, poi è arrivata la sterzata con il Tottenham che ha dato fiducia e ha rimesso in pista le speranze di tifosi e società . L'Inter sta dimostrando di avere carattere, poi i giocatori ci sono".



MOURINHO - "Mourinho ha sempre qualità e un carattere forte. Certo, il calcio a volte ti tradisce, ma contro il Newcastle ho visto una prova di carattere della squadra che può essere una ripartenza. Rivedremo Mourinho forte".



ICARDI - "Icardi è diverso da Zanetti. E' un capitano perché ha imparato a esserlo, è protettivo e ha un viso sempre sorridente. E poi trascina la squadra coi suoi gol, ha la simmate per farlo".



RONALDO - "E' stata una mossa fatta bene dalla Juve, che aumenta la curiosità sul calcio italiano. Io stesso do un'occhiata alle gare dei bianconeri per vedere Ronaldo. Credo che sia una forte calamita per altri campioni internazionali che vedono la serie A come un trampolino di lancio".