Inter, Moratti: 'Ne ho cacciati tanti di allenatori, ma l'esonero di Mourinho mi dispiace. Rabbia? Verso se stesso'

Intervistato da Il Giornale, Massimo Moratti ha commentato l'esonero di José Mourinho dalla Roma.



NON ME L'ASPETTAVO - "Inizialmente pensavo fosse solo un fatto giornalistico e niente più. Non me lo aspettavo. Non posso nascondere che mi dispiace tantissimo, ho fiducia nella capacità di Mourinho e penso che in questa situazione, con meno della metà del campionato da giocare, le cose potessero andare in maniera diversa. Ma non entro nel giudizio dei dirigenti della Roma. Certo è che lasciare a metà il lavoro per lui sarà stato un grosso dispiacere".



RABBIA - "Lui è un professionista serio e sarà arrabbiato con se stesso per non essere riuscito a fare ciò che voleva. Ma credo che abbia anche le ragioni per avercela per l’esonero. A me è capitato di mandarne via tanti, di allenatori. Ma l’esonero di Mourinho mi dà molto dispiacere, proprio perché conosco com’è lui. Non l’ho ancora sentito, perché in questo momento non servono telefonate consolatorie. Ma mi farebbe piacere sentirlo e credo proprio che lo chiamerò".